Uno dei duelli a distanza per lo scudetto è quello che riguarda Barella e McTominay, elementi fondamentali per Inzaghi e Conte. La Gazzetta dello Sport tesse le lodi dei due leader: "Scott McTominay e Nicolò Barella sono fra i migliori centrocampisti del campionato. In un gioco divertente si potrebbe verificare chi sia il migliore dei due, ma non sarebbe un giudizio completo, perché hanno caratteristiche diverse, sia tecniche sia fisiche, come diverso è lo storico in Serie A, quindi esperienza appena costruita o acquisita. Di certo c’è che se le pulsioni da scudetto arrivano dal cuore di una squadra, il centrocampo è l’organo che pompa il gioco in tutti i settori. Il cuore dello scudetto è anche in parte loro, di McTominay e Barella".

Sull'interista: "Barella è l’anima dell’Inter, asseconda i tempi di gioco, governa le operazioni in verticale e orizzontale, sempre tenendo conto della qualità anche dei partner di settore, da Calhanoglu a Mkhitaryan - si legge -. Quando aumenta la pressione, vedi la superlativa prestazione di Monaco, lui riesce ad evitare le tagliole, a far girare il meccanismo alla perfezione".