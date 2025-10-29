Oggi è il giorno del ritorno della Curva Nord a San Siro. Si riuniranno (ricorda Tuttosport) sotto il nome unico Secondo Anello Verde Milano e ricominceranno a tifare e a sostenere la squadra, dopo lo sciopero del tifo di queste settimane.

Nel frattempo l'inchiesta Doppia Curva va avanti e ieri è arrivata la testimonianza di Gherardo Zaccagni, l'imprenditore della Kiss & Fly che gestiva i parcheggio del Meazza. Ha patteggiato 2 anni e 2 mesi per vari reati, ma è considerato vittima di estorsione mafiosa ed è stato sentito come teste nel processo a carico del consigliere comunale e regionale Palmeri, accusato di corruzione. Zaccagni ha spiegato perché avrebbe assunto Pino Caminiti, legato alla 'ndrangheta, pagandolo 4mila euro al mese per evitare problematiche e ingerenze del tifo organizzato.