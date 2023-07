"L'Inter è pronta per rinnovare totalmente un intero reparto" si legge su Tuttosport che spiega il restyling in mente dalla dirigenza nerazzurra: Onana verso lo United, Handanovic verso l'addio a Milano e Cordaz partente per l’Arabia Saudita fanno ummaginare uno scenario ribaltato per quanto riguarda il reparto della massima difesa. "In pole position per il ruolo di portiere c’è Trubin dello Shakhtar Donetsk. A tal proposito, "Edoardo Crnjar, l’intermediario della trattativa con gli ucraini è stato in Viale della Liberazione per capire i margini di manovra": L’Inter, facendo leva sulla scadenza del contratto nel 2024, vorrebbe acquistare il giocatore per una cifra intorno a 10-15 milioni di euro e "a seconda dell’esborso economico si capirà chi potrà affiancare il ragazzo tra i pali nerazzurri".

L’idea è quella di prendere un portiere esperto: "Sommer mette tutti d’accordo. Certo, l’Inter per un secondo portiere e quindi un non titolare fisso, non vorrebbe spendere più di 4-5 milioni di euro" e lo svizzero ha una clausola da 8 milioni di euro. Molto dunque "dipenderà dall’esito della trattativa per il primo del ruolo, affinché il budget stanziato per numero 1 e numero 12 non venga sforato. Occhio a tal proposito pure ad Audero della Sampdoria" e ad un rinnovo last minute di Handanovic che ad oggi "è più fuori che dentro". Vanno vagliate anche le candidature di Lloris e Navas.

"Capitolo terzo portiere" dopo i rumors che vedono Alex Cordaz verso i caldi lidi mediorientali: "i giovani in rampa di lancio come Filip Stankovic o Brazao, verranno presumibilmente mandati a giocare". Torna anche sul quotidiano torinese il nome di Di Gennaro.