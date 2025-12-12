C'è da sistemare qualcosa nell'ultimo quarto d'ora. E' il momento della partita, si legge oggi su Tuttosport, in cui è arrivato il ko contro il Liverpool, ma anche quelli contro la Juventus o l'Atletico Madrid per quel che riguarda i big match.

I numeri dicono che l'Inter ha subito 20 gol nel 2025 dal minuto 75 in avanti, il 30% del totale. Se restringiamo il campo solo a questa stagione, sono 4 delle 13 finora incassate. Numero rilevante ma non eclatante, comune a diverse squadre, ma peggio hanno fatto solo Hellas, Parma, Cagliari e Udinese, mentre Milan, Roma e Napoli hanno tutte numeri migliori.

I blackout difensivi nel finale sono stati un'eredità della passata stagione, quando l'Inter incassò 12 reti su 35 totali nei finali di gara, il 34% del totale. Un fattore in una corsa scudetto terminata al fotofinish.