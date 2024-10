Secondo Tuttosport, è tornata la "Pazza Inter". Quella che Antonio Conte aveva chiesto di non vedere più, sorridendo ma non troppo, mentre stringeva la mano a Steven Zhang. L'inno sparì dallo stadio e iniziò un ciclo di successi con il tecnico pugliese e poi con Inzaghi.

In particolare a certificare l'andamento da "Pazza Inter" è la fase difensiva in campionato. Non in Champions dove il livello di attenzione è stato finora superiore. Concessioni per movimenti sbagliati o per distrazione. Serve ritrovare la cattiveria giusta. Per rivincere lo scudetto, non si può pensare di tenere una media di nove gol subiti in sette partiti, quattro gare con due reti al passivo di cui una col Torino giocata per 70' in superiorità numerica. Lo scorso anno il nono gol subito arrivò alla diciannovesima giornata contro il Verona, il 6 gennaio.