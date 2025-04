Inzaghi scioglierà solo questa mattina gli ultimi dubbi di formazione per il match tra Inter e Cagliari, in programma a San Siro alle ore 18. Secondo Tuttosport in difesa potrebbero partire dall'inizio Bisseck e De Vrij insieme a Bastoni, mentre a centrocampo Frattesi farà rifiatare Mkhitaryan e Asllani si gioca un posto con Calhanoglu.

Cambi anche sulle corsie esterne rispetto a Monaco: a destra Zalewski è pronto all'esordio da titolare, a sinistra Dimarco è favorito su Carlos Augusto, In attacco invece Lautaro dovrebbe iniziare dall'inizio con Arnautovic, al momento in pole su Correa.