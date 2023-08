Mancano giusto gli ultimi passi, ma sono quelli decisivi, per portare Benjamin Pavard all'Inter. "Per completare l’iter burocratico – visite mediche, firma e tesseramento – sarebbe necessario che il difensore francese atterrasse nel capoluogo lombardo tra oggi e domani", sottolinea oggi Tuttosport.

L'ultimo scoglio da superare è un sostituto che il Bayern Monaco sta cercando. Inzaghi ha assolutamente bisogno del giocatore. Ha fretta di averlo non solo per portarlo a Cagliari, ma perché dopo la sosta per le nazionali ci saranno impegni continui e sarà difficile allenarsi sugli automatismi. Particolarmente per chi non è mai stato nel gruppo interista.

In Sardegna dovrebbe comunque esserci Darmian, che non è in dubbio per la partita. Acerbi, invece, difficilmente sarà in campo.