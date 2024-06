Alessandro Buongiorno sperava nel trasferimento all'Inter per poter disputare la Champions League. Lo conferma oggi Tuttosport in un articolo riguardante il futuro del giocatore, che adesso sta però facendo i conti con la corte del Napoli. I partenopei sono saliti a 32 milioni più bonus, poi fino a 34. Il Torino ne chiede 45 bonus compresi e il calciatore ha preso tempo. Club e difensore vogliono capire se a Europeo terminato potrà inserirsi anche la Premier League o altre squadre straniere.