Domani sera alle 21 si giocherà Milan-Empoli e per Tommaso Baldanzi, gioiellino dei toscani classe 2003, è una possibilità in più per farsi notare dopo aver già segnato una rete al Meazza contro l'Inter. Che, spiega Tuttosport, ha già segnato il suo nome in rosso per il prossimo mercato estivo.