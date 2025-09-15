Oltre a Josep Martinez, candidato a prendere il posto di Yann Sommer per la partita di mercoledì contro l'Ajax, c'è un altro giocatore che sta scaldando i motori e dovrebbe far parte della formazione titolare dell'Inter contro gli olandesi.

Si tratta, come riporta oggi Tuttosport, di Petar Sucic. Il centrocampista è andato in panchina per la prima volta dopo le gare da titolare contro Torino e Udinese, ma già mercoledì dovrebbe riprendersi una maglia da titolare e debuttare con l'Inter in Champions League.