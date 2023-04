Lautaro si è spento . Di nuovo. L'argentino, tornato super carico dal Qatar, pian piano ha smarrito la via del go proprio nel momento più delicato della stagione. "Tra gennaio e febbraio, Lautaro ha disputato 13 partite, realizzato 8 reti e servito un assist. In più, 49 tiri totali, 17 nello specchio, 13 occasioni create e un “Expected gol” (occasioni potenziali da gol) che arriva quasi a sei a partita (5,97), contro l’1,88 dell’ultimo mese - racconta la Gazzetta dello Sport -.

Lo status di campione del mondo aveva riportato in Italia un Lautaro mai visto: letale in area di rigore e sempre nel vivo della trama offensiva nerazzurra. Oggi, Martinez non riesce più a garantire un certo tipo di prestazione, perché sono le gambe che sembrano essersi ingolfate. Le fatiche del Mondiale stanno presentando il conto e ad Appiano Gentile cresce la preoccupazione: i dati fisici di Lautaro sono tra i peggiori della rosa". Lukaku sta ritrovando la miglior condizione, mentre il Toro è ormai appannato da settimane. E a Salerno - secondo la rosea - rischia la seconda panchina di fila in favore di Correa.