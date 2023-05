Il sindaco Sala ha chiesto a Inter e Milan una risposta in tre mesi sul progetto del nuovo San Siro. Lo ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport, che facendo il punto della questione conferma come il club rossonero stia lavorando tra le difficoltà sull'area di La Maura, mentre quello nerazzurro "non ha ancora rinunciato all'idea di condividere San Siro con il Milan".

Come Piani B restano in corsa Sesto San Giovanni, San Donato e Rozzano-Assago, con l'Inter che ha individuato anche un'area alternativa, al confine tra Assago e Rozzano.