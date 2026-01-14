Lautaro a riposto, Thuram forse no, ma nessuno esclude l'accoppiata baby dall'inizio. Bonny, 22 anni, ed Esposito, 20, potrebbero partire dall'inizio stasera contro il Lecce come avvisa la Gazzetta dello Sport. Di certo giocherà dal 1' uno dei due: "Il favorito è il francese, che potrebbe ricomporre la coppia di Riad con Thuram concedendo un po’ di riposo a Lautaro - si legge -. Rendimento non male fin qui per Bonny, chiamato affettuosamente Angelo dai compagni di squadra: cinque gol e altrettanti assist in tutte le competizioni. Classe 2003, arrivato in estate dal Parma, bramato e voluto da Chivu, si è distinto sia da subentrato sia da titolare. Ma Pio non resterà a guardare: titolare la settimana scorsa, subentrato contro il Napoli, avrà altri minuti a disposizione nelle prossime partite".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:48 Marocchi: "In 5 per lo scudetto. Scontri diretti dirimenti: il Milan li vince, l'Inter no"
- 10:34 Repubblica - Il Galatasaray a Milano per Frattesi. L'Inter blocca Mlacic e punta Gila
- 10:20 Repubblica - Maresca per l'Inter, Guida per il Milan: perché Rocchi rischia così?
- 10:06 GdS - Bonny dall'inizio, Esposito avrà minuti: si scaldano i baby attaccanti
- 09:52 CdS - La piaga di Appiano: troppi gol incassati negli ultimi 15 minuti
- 09:38 CdS - Dumfries accelera, ma Chivu continua a sperare in Darmian e... nel mercato
- 09:24 CdS - Chivu cambia: dentro De Vrij, Diouf, Sucic e Bonny: la probabile formazione
- 09:10 CdS - Calhanoglu mette nel mirino la Juve. Conseguenze anche per Frattesi?
- 08:56 GdS - Diouf a destra, Acerbi in difesa: la probabile formazione
- 08:42 Scudetto, Stramaccioni: "Inter e Napoli in pole, ma occhio a Milan, Juve e Roma. E a Chivu serve un'alternativa a destra perché nel 3-5-2..."
- 08:28 GdS - Offerti Molina e Meunier: no di Ausilio. Doppio colpo per il futuro
- 08:14 GdS - Dumfries sta meglio: a disposizione di Chivu verso la fine di febbraio
- 08:00 Preview Inter-Lecce - Chivu, turnover moderato. Zielinski in regia
- 00:00 Dettagli da non sottovalutare
- 23:59 Torino, Baroni: "Teniamo alla Coppa Italia, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi"
- 23:50 Sky - L'Hajduk Spalato rifiuta la prima offerta dell'Inter per Mlacic, nerazzurri pronti a rilanciare. C'è ottimismo
- 23:43 Torino, Vlasic avvisa l'Inter: "Siamo cambiati rispetto alla prima di campionato. Siamo più forti"
- 23:30 Marcolin: "L'organico dell'Inter è il più forte del campionato di Serie A"
- 23:16 Abodi: "Mia l'idea di Sessa come commissario per gli stadi. Nel prossimo CDM il decreto"
- 23:02 Coppa Italia, Roma ko all'Olimpico sotto i colpi del Torino: granata al quarto di finale contro l'Inter
- 22:48 Domenica all'Arena Civica c'è Inter-Juve femminile: ingresso gratuito per i tifosi
- 22:34 Bundesliga, il Borussia Dortmund si sbarazza del Werder Brema: tris giallonero con Schlotterbeck, Sabitzer e Guirassy
- 22:20 Sabatini: "Inter-Napoli è stato uno spettacolo calcistico puro. Ma i nerazzurri avrebbero bisogno di un Matthäus"
- 22:06 Maresca e l'Inter si rivedono dopo quasi due anni: l'ultima volta fu 1-0 con la Juve a San Siro
- 21:52 Doppietta decisiva alla Pro Patria, La Gumina entra nella Top XI della 20esima giornata di Serie C
- 21:38 Juan Jesus, l'agente: "Ha fatto bene ovunque abbia giocato. Critiche post-scudetto superate da tutto il Napoli"
- 21:24 Confermare il ruolino di marcia per dare valore al pari contro il Napoli: c'è un motivo per essere ottimisti
- 21:09 Asllani-Torino al capolinea, la conferma di Petrachi: "È sul mercato, questo è abbastanza evidente"
- 20:55 Bastoni dopo il pari con il Napoli: "Siamo rimasti lucidi ed equilibrati, altre volte abbiamo perso la testa"
- 20:40 Chivu tiene alta la guardia: "Scudetto, sarà una lotta punto a punto fino alla fine. Ci sarà da battagliare"
- 20:26 Napoli, Rrahmani: "Gli episodi hanno deciso il risultato, ma è giusto così. Il campionato è ancora lungo"
- 20:11 Lega Serie A, Dimarco è l'unico interista inserito nella Top 11 della 20esima giornata. Presente anche McTominay
- 19:56 Parma, Keita: "Con Chivu ho fatto dei passi in avanti. Mi ha dato fiducia e tanti consigli"
- 19:42 Sky - Novità Acerbi e Carlos Augusto, Zielinski play e Bonny in attacco: la probabile dell'Inter contro il Lecce
- 19:29 Inter-Lecce, Lautaro e Thuram al top per i marcatori. Bella quota per il tris di Dimarco
- 19:15 Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: "C'è anche la Juve, ma con un nodo importante"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB RIVIERA di RIMINI. Le ULTIME su CALHA e su INTER-LECCE
- 18:51 Milan, Saelemaekers: "Lo Scudetto sarebbe un sogno bellissimo. Inter e Napoli fortissimi però..."
- 18:37 Domani sera Inter-Lecce, San Siro riapre le sue porte dalle 18.45: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 18:23 Qui Lecce - Di Francesco ritrova Camarda, Morente e Jean, out i tre squalificati: i convocati per l'Inter
- 18:08 Giudice Sportivo Serie C, entrano nell'elenco dei diffidati i nerazzurri Alexiou e Kamaté
- 17:54 Milan, tegola per Allegri: frattura ad un dito del piede e stop per Niclas Fullkrug
- 17:39 Joao Cancelo spiega: "C'erano club interessati, ma per il Barcellona ho un sentimento speciale"
- 17:25 Inter-Pisa, settore ospiti tutto esaurito: saranno oltre 4.300 i tifosi toscani a San Siro
- 17:12 UFFICIALE - Joao Cancelo torna al Barcellona: dopo una lunga attesa, arriva il comunicato
- 16:58 DAZN - Inter-Napoli vista da bordocampo: le reazioni di Conte e Chivu agli episodi chiave della partita
- 16:44 Valentin Carboni si sta già prendendo il Racing: gran gol in allenamento e soprannome nuovo di zecca
- 16:29 Inter-Napoli, nessun dubbio su Dimarco. Poi parola al centrocampo
- 16:15 Le quote non mentono: Inter nettamente favorita sul Lecce, il blitz salentino è offerto a 20!
- 16:00 UFFICIALE - Nuovo acquisto in casa Lecce: arriva a titolo definitivo Ngom dall'Estrela Amadora
- 15:45 Cuesta, all. Parma: "A Napoli come contro l'Inter? Non so, mi sembra difficile"
- 15:32 Open VAR, De Marco: "Soddisfatti di Doveri. Rrahmani-Mkhitaryan, step on foot codificato: è assolutamente rigore"
- 15:18 fcinJakirovic vuole presto l'Inter, ecco perché. Cifre e concorrenza per un giovane monitorato da mesi
- 15:09 Giudice Sportivo - Conte squalificato due turni, multa per l'Inter. Mano pesante per Gaspar del Lecce
- 15:03 Colonia-Inter in Youth League, serata record per il calcio tedesco: già venduti 25mila biglietti
- 14:49 Manicone: "Udinese, contro l'Inter pronostico scritto ma la partita va giocata"
- 14:35 Inter-Napoli fa il boom di ascolti su DAZN: oltre 2 milioni gli spettatori del big match di San Siro
- 14:21 Trevisani: "Inter-Napoli, arbitraggio da 9 di Doveri. Ci ha fatto vedere la partita più bella in Serie A degli ultimi 5 anni"
- 14:07 Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter dovremo saper soffrire, ci sarà qualche accorgimento tattico. Camarda quasi sicuramente out"
- 13:53 Genoa, brusca frenata per Bento: l'Al Nassr blocca tutto, ecco perché
- 13:38 Como, mossa di Fabregas: il tecnico chiede e ottiene l'allargamento del campo del Sinigaglia
- 13:24 Tedesco: "Bastoni il mio giocatore preferito in Serie A. Per me è top, con e senza palla"
- 13:10 K-Sport nuovo Offlicial Supplier dell'Inter. Il CEO Guidotti: "Una responsabilità e un privilegio"
- 12:56 Cusatis, all. Alcione Milano: "Stabile è un giocatore alla Bastoni. Va lasciato crescere e sbagliare"
- 12:42 Risentimento al soleo, venti giorni di stop per Calhanoglu: salterà la volata di Champions League
- 12:32 Esami per Calhanoglu: risentimento muscolare al soleo sinistro. Il turco sarà rivalutato nei prossimi giorni
- 12:28 Julio Baptista: "Mi piace Pio Esposito, può fare strada. Gli auguro una carriera come la mia"
- 12:13 Designati gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: Maresca per Inter-Lecce, Maggioni al VAR
- 12:00 La VIGILIA di INTER-LECCE, la STRANA SCELTA di CHIVU, le ULTIME su CALHA e GALATASARAY-FRATTESI...
- 11:55 Dumfries: "L'infortunio una dura battaglia mentale. Sembra che potrò tornare in campo prima del previsto"