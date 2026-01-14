Lautaro a riposto, Thuram forse no, ma nessuno esclude l'accoppiata baby dall'inizio. Bonny, 22 anni, ed Esposito, 20, potrebbero partire dall'inizio stasera contro il Lecce come avvisa la Gazzetta dello Sport. Di certo giocherà dal 1' uno dei due: "Il favorito è il francese, che potrebbe ricomporre la coppia di Riad con Thuram concedendo un po’ di riposo a Lautaro - si legge -. Rendimento non male fin qui per Bonny, chiamato affettuosamente Angelo dai compagni di squadra: cinque gol e altrettanti assist in tutte le competizioni. Classe 2003, arrivato in estate dal Parma, bramato e voluto da Chivu, si è distinto sia da subentrato sia da titolare. Ma Pio non resterà a guardare: titolare la settimana scorsa, subentrato contro il Napoli, avrà altri minuti a disposizione nelle prossime partite".