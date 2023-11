Nelle 12 gare di campionato giocate fin qui - secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport - sono stati commessi quasi 200 errori (fra favore e contro) considerando solo 8 squadre, dalla Juve al Milan, dall’Inter alla Fiorentina fino alla Roma, alla Lazio, il Torino, il Napoli. Una statistica che la rosea tira fuori dopo l'esternazione di Cairo, presidente del Torino, che si è lamentato degli arbitraggi ricevuti fin qui.

Errori in numero considerevole che, come si legge, spiegano il ricambio generazionale faticoso che sta affrontando la classe arbitrale guidata da Rocchi. E sbuca l'"Arbitrometro", ossia uno studio/rubrica a cura di Carlo Nesti e Massimo Fiandrino che hanno raccolto - di annata in annata - le informazioni e le moviole pubblicate sull Gazzetta. Si dividono gli errori a favore e quelli contro. Dalla stagione 2020-21 fino a quella attuale, la Juve ha avuto 130 errori a favore e 103 contro, il Milan 95 e 102, la Roma 105 e 114, il Torino 52 a favore e 230 contro, la Lazio 79 a favore e 80 avversi. Il tutto prendendo in esame le 8 piazze con maggior bacino d’utenza. Restando al conto di questo campionato: la Juventus ha ricevuto errori favorevoli in 15 occasioni e contro in 12 situazioni; l’Inter 6 e 9, il Milan 14 e 19, il Napoli 6 e 6, la Roma 13 e 10, la Lazio 20 e 10, il Torino 5 e 25, la Fiorentina 11 e 11.

Ovviamente tutto molto, ma molto soggettivo.