Ale Calligaris santo subito! La semifinale del campionato Primavera 1 tra Sassuolo e Inter si tramuta nella serata dell'estremo difensore nerazzurro che mette le sue manone sulla qualificazione alla finale della squadra di Andrea Zanchetta. Calligaris che già nel primo tempo salva la sua Beneamata nel momento peggiore della gara, quando dieci minuti dopo il vantaggio neroverde firmato da Minta, il Sassuolo ha la possibilità di segnare il gol del raddoppio dagli undici metri, possibilità che però il giovane portiere neutralizza ipnotizzando Knezovic. Christos Alexiou al 53esimo di testa spedisce in rete un pallone che rispiega le vele di una nave che torna a navigare verso l'orizzonte più dolce dopo i regolamentari, finiti 1-1. Si decide tutto dagli undici metri dove segnano tutti, tranne Parlato, non troppo per suo demerito quanto per immenso merito del numero uno di Zanchetta che para la conclusione del giocatore emiliano e consegna la finale scudetto ai nerazzurri. Venerdì, la sfida per il titolo contro la Fiorentina.

INTER-SASSUOLO 1-1

(Minta 17', Alexiou 53')

Ultimo rigore affidato a ZARATE che supera Scacchetti: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! FINALE SIA!

PARLATO dal dischetto non beffa Calligaris che intuisce e PARA.

LAVELLI contro Scacchetti, spiazzato da un tiro imprendibile del 9 dell'Inter: GOL..

Freddissimo LOPES dagli undici metri: GOL.

È il turno di DE PIERI che contro Scacchetti mette all'angolino: ancora un GOL.

Tocca a DALDUM contro Calligaris: GOL

BOVO contro Scacchetti: GOL

KNEZOVIC contro Calligaris: GOL.

BERENBRUCH contro Scacchetti: GOL.

22.25 - È l'Inter a battere il primo rigore.

22.23 - Giocatori riuniti in cerchio.

Si va quindi ai calci di rigore al Viola Park, dopo che l'Inter ha riagguantato il pareggio col colpo di testa di Christos Alexiou. Meglio i nerazzurri nel secondo tempo, ma le varie occasioni non sono bastate ad evitare la coda dal dischetto.

93' - Non c'è più tempo. Gavini fischia: finiscono i regolamentari. Verdetto rimandato ai calci di rigore.

91' - Rientra Alexiou.

90' - Tre minuti di recupero decretati dall'arbitro.

90' - Alexiou a terra dopo una torsione fatta male sul tentativo di arrivare sul cross nato da un corner: contorsione che non è servita al greco che manca il pallone e cade facendosi male.

87' - Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Minta e Weiss, dentro Vedovati e Seminari.

85' - Altra bell'azione costruita dai nerazzurri con Motta che dalla sinistra fa un traversone a cercare ancora Alexiou di testa, ma il pallone è troppo lungo per il capitano e si spegne sul fondo.

83' - Altri cambi per Zanchetta: escono Topalovic e Cocchi, entrano Zarate e Motta.

80' - Cambio per i neroverdi: Barani non ne ha più, prende il suo posto Benvenuti.

79' - Ancora assedio Inter che sta fortemente cercando il vantaggio, schiacciando il Sassuolo negli ultimi venti metri.

78' - Arrivato il momento del cambio: entrano Bovo e Lavelli, subentrando a Zanchetta e Spinaccé.

77' - Che occasione per Spinaccé, servito dalla sinistra da Topalovic, ma l'11 dell'Inter non riesce a girarsi, scarica su Zouin che va a rimorchio. La difesa ribatte e trova un reattivo Cocchi che però calcia senza inquadrare la porta.

74' - Pronti i primi cambi sulla panchina dell'Inter: pronti Bovo e Lavelli.

73' - Primo giallo per l'Inter: ammonizione per Zanchetta che trattiene per la maglia Leone in corsa. Non ha dubbi l'arbitro che estrae il cartellino.

69' - Fallo di Daldum su Alexiou: punizione per l'Inter.

68'- Pallegol da un lato e dall'altro e questa volta è Knezovic e tentare la conclusione di testa su un cross di Barani: palla larga.

67' - Tentativo personale di Berenbruch che riceve palla da De Pieri, si accentra liberandosi con una sterzata di Leone, fa tutto bene, non la conclusione: palla alta.

64' - Che occasione per l'Inter con Matteo Cocchi che dalla distanza carica un gran tiro ma, il 3 di Zanchetta è sfortunato: traversa piena!

62' - Errore di Knezovic che sbaglia la misura del filtrante per Minta.

59' - Re Cecconi avanza, serve Aidoo che vede e serve Berenbruch in corsa pronto all'inserimento dalla mezz'ala. Il 7 dell'Inter mette in mezzo a cercare Spinaccé, anticipato da Corradini.

58' - Ancora Inter in attacco, ancora Topalovic dalla bandierina: palla in mezzo, ma l'arbitro fischia per fallo in attacco.

54' - Punizione a favore dell'Inter e giallo per Leone. Il 10 del Sassuolo atterra Aidoo e non ha dubbi il direttore di gara ad estrarre il secondo giallo della partita.

GOL DI ALEXIOU - Dalla bandierina ci va proprio Topalovic che non mette in mezzo, ma prova uno schema evidentemente provato alla perfezione e ci pensa il capitano di testa.

53' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: IL CAPITANO C'È! ALEXIOU DI TESTA FA 1-1.

52' - Tentativo di Topalovic che finisce sul fondo dopo una deviazione: corner per l'Inter.

51' - Azione personale di Leoni che riceve palla e tenta il gioco di magia nello stretto, ma viene fermato e l'Inter ribalta l'azione.

49' - Corss in mezzo a cercare Spinaccé che finisce a terra in un contrasto con un difensore avversario in area di rigore: l'arbitro dice all'attaccante dell'Inter di rialzarsi.

46' - Tutto pronto al Viola Park per il secondo tempo di Inter-Sassuolo. Si riparte con un cambio per i neroverdi: esce Bruno, al suo posto Daldum.

Primo tempo double face per l'Inter che inizia molto bene un match che però inizia a condire di errori individuali che costano carissimi alla squadra di Zanchetta: protagonista in negativo Re Cecconi, uno dei migliori difensori della stagione fin qui, che 'regala' il gol del vantaggio al Sassuolo prima di venire punito da Gavini che concede calcio di rigore ai neroverdi dopo una trattenuta sempre del 24 nerazzurro. Decisione da rivedere quella del fischietto di Aprilia che punisce probabilmente in maniera eccessivamente dura l'intervento del difensore dell'Inter, che però può esultare grazie al sontuoso Alessandro Calligaris che neutralizza Knezovic prima dal dischetto, poi sulla ribattuta successiva e tiene a galla l'Inter che reagisce bene, ma trova la grande occasione del pari solo negli ultimi minuti della prima frazione di gioco con Berenbruch che però colpisce il palo. Primo tempo che si è concluso con un'altra sbavatura del direttore di gara e la squadra di Bigica in vantaggio per 1-0.

45' + 2' - Sassuolo che tenta di concludere questo primo tempo in pressione ma regala palla a De Pieri che fa ripartire l'azione dal lato opposto: palla che finisce sui piedi di Zouin, atterrato da Bruno, per Gavini non è fallo - sbagliando - e dall'altro lato Minta corre verso Calligaris ma stavolta il direttore di gara fischia e interrompe l'azione mandando tutti negli spogliatoi.

45' - Gavini concede 2 minuti di recupero.

43' - Prima palla-gol per il pari dell'Inter: Aidoo innesca una buon'azione in avanti, protegge pallone, guadagna metri e poi serve Berenbruch che dalla distanza calcia senza però trovare la porta: pallone sul palo e grande occasione per l'Inter.

42' - Fallo su Topalovic, fermato da Bruno: punizione Inter a centrocampo che però non aiuta i nerazzurri a guadagnare centimetri.

39' - Ancora un tentativo con De Pieri che però non riesce a coordinarsi e a tirare al meglio: blocca tutto Scacchetti.

37' - Tentativo di Spinaccé da buona posizione: ma l'11 di Zanchetta non trova lo specchio della porta.

36' - UIltimi dieci minuti più recupero del primo tempo: Inter in possesso che prova ad alzare baricentro e pressione. Aidoo fermato da Leone che non riesce a bloccarlo ma spezza il ritmo.

34'- Mosconi non ce la fa a continuare: esce in lacrime e a braccio. Prende il suo posto Zouin.

32' - Mosconi si accascia a terra dopo il colpo subito. Entra lo staff medico per soccorrere l'attaccante dell'Inter.

30' - Punizione a favore dell'Inter e primo giallo della serata ai danni di Parlato per un fallo su Mosconi.

29' - Dal dischetto va Knezovic: Calligaris non si fa intimorire dallo svantaggio e intuisce e para il tentativo dagli undici metri del croato che non riesce a superare il portiere interista neanche sulla ribattuta: Inter a galla!

27' - RIGORE PER IL SASSUOLO: Altro brutto momento per il difensore col numero 24 che trattiene leggermente per la maglia Bruno e Gavini fischia rigore.

25' - Altro errore di Re Cecconi che ora è entrato in down e rischia ancora una volta sulla pressione di Minta con un retropassaggio di testa non comodo per Calligaris.

22' - Spinaccé subisce fallo che l'arbitro non ravvisa e al contrario richiama l'attaccante nerazzurro.

21' - Altro insidia per l'Inter con Knezovic che crossa da sinistra, ma trova la testa di Cocchi che libera.

19' - Reazione immediata dell'Inter con Zanchetta che conclude dalla distanza: palla che s'impenna sopra la traversa.

17' - IL GOL del SASSUOLO: Errore clamoroso di Re Cecconi che regala un pallone velenosissimo a Minta che ne approfitta e segna il gol dell'1-0.

17' - GOL DEL SASSUOLO: Minta porta in vantaggio il Sassuolo.

13' - L'Inter protesta e Gavini non ha tempo di stare a sentire ragioni, il pallone è già sui piedi di Minta in corsa verso Calligaris, ma un sontuoso Aidoo anticipa e salva l'Inter.

13' - Primo doppio grandissimo pericolo per i neroverdi con tiro dalla distanza di Mosconi prima, poi da corner con una svettata di testa del capitano che colpisce un pallone che finisce sul fondo, con una possibile devizione.

12' - Altra punizione a favore del Sassuolo, stavolta a centrocampo dopo fallo di Berenbruch su Bruno

10' - Intanto l'azione è già dall'altro lato del campo, dove l'Inter guadagna un triplo corner: è Leone a liberare l'area dei neroverdi dall'assedio spazzando lontano un pallone che nel frattempo arriva dal lato opposto ma Re Cecconi ferma tutto fallosamente e si prende il primo richiamo della serata.

8' - Stavolta è il Sassuolo a presentarsi in zona Calligaris con Weiss che tenta di entrare in area ma viene fermato dalla difesa.

5' - Ancora Jack De Pieri a insistere dalla destra, ma Scacchetti è attento e blocca il pericolo sul nascere.

4' - Ancora nerazzurri in avanti con Mosconi che guadagna il primo corner.

3' - L'Inter risponde bene e si propone in avanti col solito De Pieri, ma la difesa libera.

2' - Prima pressione del Sassuolo in avanti verso Calligaris, ma Re Cecconi libera il pericolo.

20.30 - Gavini fischia: inizia Inter-Sassuolo.

20.29 - Tutto pronto per il fischio d'inizio.

20.27 - Dopo le parole dei protagonisti, le squadre entrano in campo.

Dopo la semifinale di ieri del campionato Primavera 1 che ha visto trionfare la padrona di casa del Viola Park, la Fiorentina di Daniele Galloppa, è l'ora dell'altra semifinale che ci svelerà la seconda finalista per lo scudetto di categoria che a breve andrà in scena sempre a Bagno a Ripoli. In attesa del fischio d'inizio del direttore di gara Simone Gavini, è tutto pronto a Firenze per Inter-Sassuolo U20. I nerazzurri, reduci dal secondo posto in classifica della regular season affrontano i neroverdi, campioni in carica.

Serata importantissima per la squadra di Andrea Zanchetta che lo scorso anno sono stati eliminati proprio in semifinale dal Sassuolo che vinse sulla Roma per 3-0 nell'ultimo atto che gli fruttò il titolo. Per il match che prenderà il via alle 20:30 presso lo Stadio 'Curva Fiesole' del Viola Park – Bagno a Ripoli (FI), Andrea Zanchetta ed Emiliano Bigica si sono affidati ai seguenti undici:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccé, 18 Mosconi.

A disposizione: 21 Zamarian, 6 Mayè, 8 Zarate Hidalgo, 9 Lavelli, 14 Bovo, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

SASSUOLO (4-3-2-1): 1 Scacchetti, 99 Parlato, 5 Di Bitonto, 64 Corradini, 76 Barani; 15 Weiss, 18 Lopes, 10 Leone; 7 Knezovic, 21 Bruno; 36 Minta.

A disposizione: 75 Vigano, 2 Benvenuti G, 3 Benvenuti T., 4 Macchioni, 8 Seminari, 9 Moriano, 11 Sandro, 13 Daldum, 23 Tomsa, 80 Frangela, 90 Vedovati.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Gavini

Assistenti: Spataro-Marucci

Quarto ufficiale: Dini

