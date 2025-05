Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è ospite di 'Belve', programma in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. In uno dei passaggi della lunga intervista, l'ex numero uno blucerchiato torna anche sull'episodio in cui disse a Massimo Moratti "caccia via quel filippino", riferendosi all'allora proprietario dell'Inter Erick Thohir (che è però indonesiano). Ma perché Ferrero pronunciò quelle parole? "Perché ce l’avevo dentro casa un filippino!" la spiegazione del diretto interessato, anticipata da Laroma24.it.