Si avvicina il giorno della finale di Champions League e con essa l'esordo a Monaco di Baviera dei tifosi nerazzurri. Come riporta La Repubblica, i moniti dell'Uefa contro il secondary ticketing (no al cambio nominativo e ai biglietti ceduti a terzi in modo irregolare) non ha fermato il fenomeno.

Una coppia di iraniani residenti a Lugano ha postato su Instagram un biglietto pagato 30mila euro, che già ne valeva come costo di partenza oltre 5mila. In totale le richieste da parte dei tifosi dell'Inter sono state quasi 350mila a fronte di un pacchetto da 18mila. Anche per questo molti tifosi saranno in Germania pur senza biglietto, vedranno la partita nei locali o nella fan zone di Odeonsplatz, dove in ogni caso si darà priorità a chi ha il biglietto. L'Inter Club Munich si è organizzata prendendo un locale da 700 posti che è già andato esaurito.

Molti saranno anche gli ultras senza biglietto, che oggi protesteranno davanti alla sede per la gestione dei tagliandi. A Milano, invece, ci sarà un maxischermo a San Siro.