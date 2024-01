"Se siamo più giovani di età, siamo noi Sinner e loro Djokovic. Ma non so eh, magari se la prendono, son permalosi". Massimiliano Allegri se la canta e se la suona ancora una volta da solo, quando incalzato in conferenza stampa sul paragone tennistico tra Inter e Juventus, in lotta per lo scudetto. In realtà in casa nerazzurra c'è indifferenza rispetto alle solite provocazioni del tecnico bianconero, protagonista di botta e risposta con Beppe Marotta quando era sulla panchina del Milan e il dirigente era alla Juventus.

Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, già nel 2012 il dirigente varesino battibeccò con l'allora tecnico rossonero. "«Tutte le settimane chiederò l’autorizzazione a Marotta per parlare, su carta semplice», sbottò Allegri - ricorda il quotidiano -. Erano i tempi del gol di Muntari: «Con la palla un metro dentro, la cosa ci ha lasciato un po’ dispiaciuti». E il mese successivo, nell’incendio di polemiche arbitrali: «Ho letto di nuovo che qualcuno non vuole dei vantaggi. Mi riferisco a Marotta? Sì»".