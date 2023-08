Correa al Marsiglia e Sanchez all'Inter: la staffetta si completerà oggi con le rispettive visite e firme sui contratti. Il cileno è da ieri già a Milano a conferma della sua enorme voglia di ripartire con il nerazzurro addosso.

"Il cileno ha ricevuto mercoledì la telefonata che aspettava ormai da un mesetto: tieniti pronto perché Correa sembra essersi deciso - racconta il Corsport -. Beh, si può affermare senza timore di smentita che il Niño fosse già pronto e ha accolto con grande soddisfazione la comunicazione. Conoscendo le sue abitudini, c’è da scommettere che si presenterà tirato lucido. In queste settimane, però, si è allenato da solo e, quindi, avrà bisogno di tempo. C’è da credere, però, che Inzaghi se lo porterà già lunedì a Cagliari, per farlo accomodare in panchina. Lo spogliatoio, comunque, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Lo dimostrano i molti messaggi che Sanchez ha scambiato con i vecchi compagni. Evidentemente, ha lasciato un ottimo ricordo. Vero è che va verso i 35 anni (contro i 29 appena compiuti da Correa), ma è reduce da una delle migliori stagioni della carriera sul piano dei numeri, per di più senza infortuni".