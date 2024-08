Prima le cessioni, poi l'eventuale assalto alla quinta punta. La cessione di Valentin Carboni al Marsiglia (1 milione di prestito oneroso, diritto di riscatto fissato a 36 milioni e recompra a 5 milioni in più) e quella prossima di Martin Satriano per circa 6 milioni, ricorda il Corriere dello Sport, regaleranno alla dirigenza nerazzurra un po' di ossigeno al budget per il quinto attaccante.

C'è però una condizione dalla quale non si può scappare: prima dell'affondo su un'altra punta "deve essere ceduto almeno Correa e, se fosse possibile, anche Arnautovic", scrive il Corsport.