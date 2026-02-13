Viviamo insieme la vigilia di Inter-Juventus, big match in programma domani sera a San Siro. Le ultimissime e la probabile formazione, la chance per Barella di riprendersi l'Inter e le novità sul futuro di Stankovic.

