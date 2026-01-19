Sembrava smarrito, un trasferimento flop, e invece in questa stagione Piotr Zielinski ha ritrovato lo smalto perduto dopo un primo anno milanese passato più in infermeria che in campo. Il polacco si sta rivelando un elemento fondamentale per Chivu, specialmente in assenza di Calhanoglu: il nuovo ruolo di regista magari non gli piacerà così tanto, ma ne esalta qualità e tecnica.

"Arrivato all’Inter ha dovuto digerire anche il fatto di doversi rimboccare nuovamente le maniche per scalare gerarchie e garantirsi un minutaggio all’altezza delle aspettative - spiega il Corsport -. La grandissima concorrenza nel reparto non lasciava altra scelta. Un peso difficile da sostenere, che ha pregiudicato il rendimento e fatto pensare a molti che tutto sommato il divorzio in estate potesse essere la scelta migliore per lui e per il club. L’avvicendamento in panchina, però, ha portato con sé una seconda chance per Zielinski. Sfida accettata, anche per una questione d’orgoglio".

Sfida finora stravinta, anche a leggere i numeri: l'ex Napoli ha già collezionato 3 gol e 2 assist in 26 presenze, per un totale di 1.388 minuti. L’anno scorso si era fermato a 2 gol (entrambi su rigore e nella stessa partita) e 3 assist in 39 presenze, in 1.762 minuti complessivi.



"Chivu sorride, consapevole che il rientro del turco non toglierà spazio all’ex Napoli: la doppia fonte di gioco in mezzo al campo aveva già messo in crisi diversi avversari e tornerà utilissima", si legge.