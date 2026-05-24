Dimarco è il migliore in campo dell’Inter eletto dal Corriere dello Sport nel 3-3 contro il Bologna andato in scena ieri al Dall’Ara. Nell’ultima uscita nerazzurra in campionato, il laterale interista strappa un 7 che è il voto più alto. Premiati con una sufficienza abbondante anche Diouf e Esposito (per gli altri due marcatori nerazzuri arriva il 6,5), ma ci sono tanti anche i bocciati.

Le pagelle del Corriere dello Sport

Chivu (all.) 6

L’Inter evita di chiudere con una sconfitta. Buona la reazione dopo l’1-3. Non di poteva chiedere molto di più.

J.Martinez 5,5

Poco da dire sui gol incassati. Molto, invece, nella gestione del pallone. Meglio, però, che si eserciti sui rinvii durante le vacanze.

Bisseck 5,5

Provvidenziale la scivolata su Rowe. Ma resta un giro indietro sul gol di Bernardeschi.

De Vrij 6

Patisce le giocate in velocità. Sfortunato sul rimpallo che spalanca la porta a Bernardeschi.

Topalovic (36’ st) 6,5

L’assist per Diouf è una piccola gemma.

Carlos Augusto 6,5

Il più attento e presente là dietro, come dimostra la chiusura su Castro nel primo tempo.

Diouf 6,5

Patisce Rowe e Miranda. Si accende nel secondo tempo, con campo a disposizione: prima il palo, con la rete di Pio sul rimbalzo, poi la cavalcata solitaria per il 3-3.

Barella 5,5

Ritmo lento e compassato. Fino a che resta in campo sembra quasi nascondersi.

Mkhitaryan (9’ st) 6

E’ stata la sua ultima partita? Risposta in stand.by.

Sucic 5,5

Primo tempo da regista, ripresa da mezz’ala. Prestazione a metà. Nel senso che usa troppo il fioretto invece della sciabola. Non è la prima volta…

Cocchi (29’ st) 6

Vispo e vigile, non era scontato.

Zielinski 5

Tra i meno sintonizzati sulla partita. L’autogol ne è una dimostrazione.

Dimarco 7

Sugella il premio di mvp della Serie A “dipingendo” una punizione perfetta, che si infila nell’angolino.

Luis Henrique (9’ st) 6

Chiude da terzino destro.

P.Esposito 6,5

Sempre spalle alla porta, sempre con l’avversario addosso. Difende qualche pallone, incassa qualche fallo. Si fa trovare pronto sul palo colto da Diouf.

L.Martinez 5,5

Invece di incrementare il suo bottino, spiazza Martinez per il raddoppio rossoblù. Si innervosisce per qualche ruvidezza di troppo e finisce per sfogarsi su Freuler.

Bonny (9’ st) 6

Perde concretezza quando deve giocare il pallone nelle zone più calde.