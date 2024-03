Juan Jesus è già stato ascoltato dalla procura federale in merito ai fatti di San Siro. Come riferisce il Corriere dello Sport, il brasiliano ha confermato a Chinè la sua versione già nota, quindi raccontando quello che aveva già riferito in campo all'arbitro La Penna circa i presunti insulti razzisti di Acerbi.

Il difensore di Calzona domenica non è rientrato a Napoli da Milano a bordo del charter della squadra dopo la partita, come quasi tutti i suoi compagni; ieri, poi, è tornato in campo al centro sportivo di Castel Volturno. Ha chiesto e ottenuto privacy in questi giorni.