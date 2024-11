Ottime risposte per Inzaghi dalle "alternative". A Verona, sono in tanti quelli che hanno riaffermato la possibilità concreta di poter entrare senza ansie nell'undici di partenza: da Correa a Bisseck, passando per De Vrij, Asllani, Zielinski e pure Carlos Augusto, al rientro dopo un mese di stop.

Notizia importantissima per il tecnico, che quindi sa che potrà far rifiatare qualche pezzo da novanta senza paura. Per domani - come conferma il Corriere dello Sport - sono comunque previsti i rientri di Calhanoglu e Lautaro: sia il turco che l'argentino, infatti, si sono allenati con il resto della squadra nella seduta post Verona ad Appiano Gentile e si candidano a giocare dal primo minuto nella sfida contro il Lipsia in Champions.

Due elementi fondamentali ai quali, nonostante tutto, sarà difficile rinunciare. I numeri parlano chiaro: con i due in campo insieme, l'Inter ha perso solo 7 delle 26 partite europee disputate; senza il turco e l'argentino in campo contemporaneamente, invece, sono arrivati un pareggio (3-3 contro il Benfica) e una sconfitta (0-2 contro il Bayern Monaco).