Nessun summit particolare, ma un incontro come accade spesso dopo una partita. Ieri alla Pinetina erano presenti anche i dirigenti, con Marotta e Ausilio che in particolare hanno voluto dire qualcosa alla squadra al pari di Inzaghi. E - come riferisce il Corsport - il tecnico ha battuto soprattutto su un argomento: gli scontri diretti.

La fiducia in casa nerazzurra resta massima e la caduta con la Juve non compromette nulla. Il valore del lavoro è certificato in particolare dal primo tempo di domenica sera, quando Lautaro e soci hanno messo sotto i bianconeri e solo l'imprecisione sottoporta non ha garantito un vantaggio meritato. Proprio quello dei big-match è stato il tasto toccato dall'allenatore, che ha preso ad esempio le partita di Champions. Quello deve essere il riferimento per fare meglio in campionato.

In Europa, infatti, non ci sono stati cali di tensione. Anzi, concentrazione e attenzione sono sempre state al top. Al pari della determinazione nel raggiungere il risultato. Non è un caso, dunque, che, in 8 gare, Sommer abbia raccolto un solo pallone nella sua porta. Già con il Genoa si attendono risposte in tal senso: non è uno scontro diretto, ma è una tappa fondamentale che arriva dopo il ko con la Juve e prima della supersfida col Napoli.