Dopo le tanti voci di mercato del recente passato, Lauti sembra ora diventato indispensabili e sempre più legato a Milano, città in cui ha aperto un ristorante e sta per avere un altro figlio. "Messaggi trasversali per non essere coinvolto nell’eventuale ristrutturazione del club - scrive il Corsport -. Al momento è fatica inutile. Lautaro non sembra più in procinto di cessione come poteva essere qualche mese fa. Non che la Liga non gli piacerebbe, però il sentimento in questa fase non appare reciproco. In Inghilterra, dove avrebbero i soldi per prenderlo, non si sentirebbe a suo agio, almeno non crede. E poi ha venticinque anni, tutta la vita agonistica davanti e un contratto lungo. Non c’è da riflettere troppo sui suoi sviluppi futuri, come invece può essere il caso per Lukaku e Dzeko. Insomma, l’Inter oggi è sua".