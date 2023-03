Ancora out Joaquin Correa. Inzaghi spera di riavere l'argentino contro lo Spezia, ma il suo rientro tra i convocati non è così certo. "Sarà la prova generale per il ritorno con il Porto. Vale a dire che servirà per capire chi sarà titolare di fianco a Lautaro al Do Dragao. Senza contare che, subito dopo, ci sarà pure il big-match con la Juventus. Il tecnico piacentino aspetta il segnale giusto - spiega il Corriere dello Sport -.