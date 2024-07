Anche il Corriere dello Sport conferma: dopo la frattura alla tibia destra rimediata ieri in allenamento con la sua nazionale, Buchanan potrà tornare in campo non prima di novembre, quindi a campionato e Champions inoltrati.

E allora l'Inter dovrà tamponare la situazione di emergenza ricorrendo al mercato che, al contrario, sembrava ormai chiuso anche considerando il rinnovo di Dumfries sempre più probabile.

Marotta e Ausilio sembrano orientati più a torvare un laterale per la fascia sinistra che non per quella destra. I nomi? Non il bolognese Ndoye, quindi. I margini di manovra sarebbero circoscritti agli svincolati o ai prestiti con semplice diritto di riscatto. Per quando riguarda i primi, il quotidiano romano ricorda che sono sul mercato ci sono Marcos Alonso e Kurzawa, svincolatisi da Barcellona e Psg.