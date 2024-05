Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini ha parlato anche della Serie A di oggi e di domani. E non solo.

Guardando l'Italia da lontano, che pensieri si fanno?

"Penso che l'Inter sia la squadra più forte, senza dubbio. Logico abbia vinto. Per me può aprire un ciclo nei prossimi due anni, sarà dura per tutti anche perché Milan e Napoli, a quanto leggo, quasi sicuramente cambieranno allenatore: in sei mesi sono cambiate o cambieranno quasi tutte le panchine, impressionante. E il primo anno con un nuovo allenatore è sempre complesso".

Altro?

"Sono contento per Daniele (De Rossi) e per Thiago (Motta). Sono amici. Ora spero che Fabio (Cannavaro) si salvi con l'Udinese. L'affetto per loro va oltre tutto".

Impossibile non pensare alla Nazionale. Da capitano campione uscente, quante chance abbiamo all'Europeo?

"L'Europeo è strano, servono sorteggi, incroci, tutto. Io dico solo che abbiamo una grande carta: Spalletti".

Perché?

"Perché Spalletti è l'uomo ideale. E' una garanzia e una speranza: in un mese può creare l'atmosfera perfetta, e questo può aiutare tanto. L'Italia è un gruppo che si sta riformando".

Che altro serve?

"Fortuna. Questa squadra ha tutto per passare il turno, poi dipende anche dalla sorte. Se il naso di Arnautovic non fosse stato in fuorigioco, la nostra impresa forse non ci sarebbe stata...".