Fabio Capello ricorda Sergio Campana, morto ieri a 90 anni nella sua città, Bassano del Grappa. Campana, dopo esser stato un ottimo giocatore, aveva fondato l'Associazione Italiana Calciatori. E Capello quest'oggi a Repubblica ha voluto ricordarlo così: "Ha cambiato il calcio, voleva creare un organo per tutelare i giocatori. Negli anni 60 e 70 i giocatori erano trattati come animali. Non avevamo alcun diritto".