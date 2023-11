La direzione di gara di Guida viene promossa da Calvarese nel suo commento sulle colonne di Tuttosport: "L’arbitro campano non sbaglia e porta a casa bene il suo secondo derby d’Italia, aiutato anche dai calciatori. Non difetta in precisione, anche se non ci sono episodi nelle due aree".

"L’Inter - si legge ancora - reclama una sanzione per l’intervento falloso di Rabiot ai danni di Barella, ma fa bene l’arbitro a non ammonire. Guida tiene sempre a bada gli animi. Rispetta tutti e si fa rispettare a sua volta; nelle poche occasioni in cui la tensione sale, gestisce la situazione con la solita propensione al colloquio".