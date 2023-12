SOMMER 6,5 - Qualche brivido con palloni vaganti nell'area di rigore nerazzurra nel primo tempo, lo svizzero è puntuale (e ci mancherebbe) e non lascia spazio a dubbi. Decisivo quando si oppone a Rovella dopo il pallone perso da Calhanoglu: salvataggio che consente ai suoi di mantenere il vantaggio e a lui di collezionare l'ennesimo zero nella casella dei gol subiti.

BISSECK 6 - Inizia con un po' di timidezza, perde anche un pallone pericoloso ma con il trascorrere dei minuti la fiducia aumenta e al contempo anche il livello della prestazione. Tiene d'occhio senzza mai affondare il colpo Zaccagni, accompagna spesso Immobile e quando vede spazi o potenziali tali parte palla al piede e si fa largo a spallate e in velocità. Altro buon tagliando.

ACERBI 7 - Contro la 'sua' Lazio riceve inevitabilmente una marea di fischi, che poi si affievoliscono con il trascorrere dei minuti anche perché non hanno la minima influenza sulla sua prestazione. In area non concede nulla, bravissimo negli anticipi ed efficace nel gioco aereo, soprattutto quando i biancocelesti premono e scodellano palloni in area. Ottime alcune sue letture tattiche che semplificano la copertura dei compagni. Dominatore del suo perimetro.

BASTONI 6,5 - Poco appariscente nella metà campo della Lazio, anche perché già su quella corsia Mkhitaryan e Dimarco trovano poco spazio, ergo non gli conviene andare a intasare ulteriormente. Gestisce un numero infinito di possessi, abbassando i ritmi e costruendo con calma salvo poi sventagliare da campo a campo cercando Darmian o una punta. Decisamente attento ai guizzi di Felipe Anderson.

DARMIAN 6,5 - Che ormai si sia affezionato al ruolo di braccetto e si senta meno a proprio agio da esterno è evidente, in più su quella corsia Zaccagni e Marusic, con qualche comparsata di Immobile, lo costringono a centellinare le salite e dare una mano a Bisseck. Qualche imprecisione a cui non siamo più abituati ma anche la solita prestazione affidabile per tutti i 90 minuti più recupero.

BARELLA 7 - Inizia con qualche errore di troppo, la voglia di essere protagonista in entrambe le metà campo lo porta a strafare. Con il trascorrere dei minuti prende le misure della partita e costringe Kamada agli straordinari, provando a infilarsi nei pochi spazi concessi dal centrocampo biancoceleste e diventando una mina vagante negli ultimi 25 metri. Ispira il raddoppio con una delle sue iniziative. Spiace vederlo uscire mentre sta seminando il panico, ma il cartellino giallo pesa. DAL 70' FRATTESI 6 - Fa tutto ciò che gli chiede Inzzaghi: porta via il pallone dalle zone calde, pressa e si fa trovare al suo posto. Sfiora anche la rete.

CALHANOGLU 6,5 - Gli tocca abbassarsi molto per ricevere il pallone, a turno i centrocampisti di Sarri lo accompagnano per impedirgli la costruzione in libertà. Ovviamente il turco è abituato a certe attenzioni e reagisce di conseguenza, liberandosi rapidamente del pallone appena pressato dagli avversari. Prova anche la conclusione dalla distanza, senza fortuna. Pecca da matita blu: perde palla su Rovella in avvio di ripresa, Sommer gli tende una mano. DALL'89' ASLLANI SV.

MKHITARYAN 6,5 - Alti e bassi, tendenzialmente fa fatica a trovare luce in mezzo perché la Lazio va a prendere tutti molto alti e complica scambi e triangolazioni in profondità. Quando riesce ad andar via in velocità, mette al servizio dei compagni la sua tecnica e l'intelligenza tattica. Gli manca la solita continuità anche perché Guendouzi non si fa mettere i piedi in testa. Peccato per Provedel che gli nega ben due volte, con interventi importanti, la gioia del gol.

DIMARCO 6 - Lazzari è un peperino e quando parte palla al piede bissogna stare al suo passo, inoltre nella sua zona transita lo spauracchio Felipe Anderson del quale si occupa, comunque, soprattutto Bastoni. Gli spazi stretti e l'aggressività biancoceleste non gli rendono la vita facile, eppure l'esterno si fa apprezzare con alcune iniziative personali che pur non andando a buon fine alzano la soglia di attenzione della Lazio. DAL 70' CARLOS AUGUSTO 6 - Solito impatto affidabile, ha il compito di concedere poco e di partecipare al palleggio e il brasiliano esegue.

MARTINEZ 7 - Sornione, tende a nascondersi tra le pieghe della partita emergendo di tanto in tanto con qualche giocata di qualità. Sparisce letteralmente dal radar di Marusic quando lo induce a un retropassaggio folle che esalta la freddezza del Toro. In crescendo nella ripresa, quando fa tutto il necessario per congelare i ritmi. DALL'89' KLAASSEN SV.

THURAM 7 - Per larghi tratti del match è lui l'attaccante in arancione più pericoloso. Alcune sue sgroppate in velocità si lasciano dietro diversi avversari e a tratti è letteralmente imprendibile quando accelera. Non si contano le potenziali occasioni da rete che crea, è la vera scheggia impazzita dell'Inter. E sul raddoppio si fa trovare pronto. DAL 77' ARNAUTOVIC 6 - Minuti preziosi, se la cava con disinvoltura quando bisogna tenere alto il pallone.

ALL. INZAGHI 7 - Dopo due sconfitte nelle ultime die trasferte all'Olimpico contro la 'sua' Lazio, stavolta non ha pietà. L'Inter non brilla nella costruzione del gioco, infastidita dalla pressione e dall'aggressività avversarie. Però la squadra non si disunisce mai e aspetta con cinismo il momento buono per colpire. E come al solito ci pensa Lautaro. Ripresa di piena gestione e di occasioni che potevano rendere il risultato più rotondo. Ennesima prova di pura personalità.



LAZIO: Provedel 6, Lazzari 5,5, Casale 6, Gila 5,5, Marusic 5, Guendouzi 6, Rovella 6 (dal 75' Cataldi sv), Kamada 5,5 (dal 65' Luis Alberto 5,5), F. Anderson 6 (dall'80' Castellanos sv), Immobile 5,5, Zaccagni 6 (dal 75' Pedro sv). All. Sarri 5,5



ARBITRO: MARESCA 6 - Tra le varie situazioni dubbie in area, l'unica che lascia perplessi è il mani di Gila che ha il braccio parecchio largo per poter godere della giustificazione del tocco con il corpo precedente. Il VAR in questo caso non lo richiama. Fa proseguire con sapienza sulle altre richieste nelle aree, perché alla fine non c'è nulla di irregolare. Mancano alcuni cartellini gialli nel primo tempo, sacrosanto il rosso a Lazzari.

ASSISTENTI: Passeri 6 - Garzelli 6

VAR: Di Paolo 5,5