ASLLANI - Tra i migliori non solo per il gol, la prestazione del centrocampista è stata ancora una volta di tanta quantità, giocate impreziosite anche da qualche assist ai compagni, oltre al posizionamento e alla coordinazione che ha portato al gol del pari in tap-in.

DIMARCO - In una difesa apparsa ballerina soprattutto nel primo tempo, Dimarco è stato quello che si è fatto apprezzare di più, non per la fase difensiva però ma in quella offensiva, denotando tutte le sue qualità di spinta sulla fascia, con diverse palle messe dentro sia nel primo sia nel secondo tempo, una delle quali porta anche alla traversa di Lautaro.

Pareggio di rimonta, da 0-2 a 2-2 per l'Inter contro il Monaco. Vediamo chi sono stati gli UP e i DOWN di questa partita, tenendo conto naturalmente che si tratta solo di un'amichevole di metà luglio.

ONANA - Due belle parate in rapida successione accendono i fari su una prestazione sicura, anche se ha giocato soltanto 40 minuti.

DOWN

LA DIFESA - Non ci concentriamo su un singolo in particolare, perché D'Ambrosio ha comunque contribuito col suo colpo di testa al gol di Gagliardini, pur essendo perso Ben Yedder sulla prima rete; Darmian è cresciuto alla distanza, Dimarco come già detto ha spinto molto. Ma il reparto difensivo nel primo tempo è apparso davvero in difficoltà, sia di forma sia di posizionamento in campo. Un errore schierare tre laterali insieme, poi Inzaghi è corso ai ripari nella ripresa.

GOSENS - Si vede veramente poco nel primo tempo, la forma fisica non è ancora quella ottimale, lo capisce Inzaghi che lo toglie a fine primo tempo per mandare in campo Lazaro.

DZEKO - E' vero che gioca solo 40 minuti, ma tocca pochissimi palloni e in quelle poche occasioni non riesce quasi mai a rendersi pericoloso o costruire un'azione significativa per i suoi.