Al Mazza di Ferrara il pubblico senza dubbio non si annoia guardando l'amichevole tra l'Inter e gli albanesi dell'Egnatia. Tante occasioni e molto spettacolo, favorito da frequenti errori, senza il dominio prevedibile dei nerazzurri. Che al fischio finale conquistano il successo per 4-2 ma devono guadagnarselo con una certa fatica. A seguire i top e i rimandati del match.

TOP

BARELLA - Al di là del gol, di pregevole fattura come sua abitudine, si dimostra già in grande spolvero. Moto perpetuo, senso della posizione e numerose accelerazioni tra le maglie avversarie con grande continuità. Esagera persino con l'altruismo quando invece di calciare da ottima posizione serve Lautaro. Quasi in forma campionato.

DUMFRIES - In crescita, è per tutto il primo tempo uno dei migliori in campo, uno stantuffo a destra che non disdegna sportellate e attacca il secondo palo sui cross da sinistra. Cala alla distanza ma i segnali sono positivi, soprattutto in fase di spinta dove si fa rispettare e si muove con i tempi corretti.

MARTINEZ - Fa sempre tutto bene, dalla trequarti in avanti quando agisce da numero 10 a volte diventa imprendibile. Il vero problema è quando deve indossare i panni del 9: Sherri sarà in serata di grazia, di quelle da raccontare ai nipotini, ma il Toro sbaglia davvero l'impossibile in area di rigore. Poi Lazaro decide di levargli la carogna dalle spalle e ne nobilita la prestazione, arricchita dal rigore.

RIMANDATI

THURAM - Altro giro a vuoto. Dà l'idea di sapere bene cosa fare, si muove con raziocinio e partecipa alla manovra. Ma poi tende a eclissarsi troppo spesso e sotto porta gli manca la dovuta cattiveria. Ha ancora bisogno di tempo, ma sabato prossimo si inizia a fare sul serio e lui sarà ancora una volta in prima linea.

CALHANOGLU - Le intenzioni sono sempre molto buone, prova a fare da baricentro alla manovra offensiva ma stavolta gira troppe volte a vuoto, faticando a dare velocità al gioco e non approfittando dei metri che sovente ha davanti. Un po' legnoso anche nelle rincorse difensive.

BASTONI - Senza dubbio l'assist per Barella, ormai un asse consolidato anche nelle amichevoli estive, è un punto a suo favore. Ma la disattenzione con cui manda in gol l'Egnatia dopo pochi minuti è un errore da matita blu che a certi livelli avrebbe pagato a caro prezzo. Meglio nellaa ripresa soprattutto in costruzione, ma non è ancora ad alto livello di lucidità.