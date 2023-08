SOMMER 6,5 - Nega ai tifosi un finale da baatticuore con un guizzo su Azzi proprio al minuto 90. Reattività allo stato puro che nobilita una prestazione per lo più da spettatore, grazie anche all'ottimo lavoro dei compagni. Su questa vittoria c'è anche la sua firma.

DARMIAN 6,5 - Probabilmente Pavard avrà messo un like anche alla sua prestazione, pur sapendo che andrebbe a contendergli il posto. In dubbio fino a due giorni prima, dimostra di essere un professore del ruolo e lui di ruoli diversi se ne intende. Dalle sue parti i sardi attaccano di rado, poi entra in scena Luvumbo che mette a dura prova i suoi nervi.

DE VRIJ 6,5 - Fino a quando rimane in campo, Pavoletti lo intrattiene con una certa continuità esaltandone la fisicità e il piacere di andare a contrasto e staccare in anticipo. Bel confronto in un contesto in cui l'olandese agisce con sicurezza impostando dal basso o attendendo la salita degli avversari. Meno tranquillo quando Luvumbo prova a puntarlo.

BASTONI 7 - Trascorre più tempo nella metà campo del Cagliari che nella sua, avvertendo sulla pelle la possibilità di fare ciò che vuole inserendosi tra le maglie rossoblu. In assenza di pressing, alza la testa e sventaglia su Dumfries oppure scambia con Dimarco. Sempre testa alta, tiene il passo anche del frizzante Nandez e non perde mai la bussola anche con l'avanzare della stanchezza.

DUMFRIES 7 - Sente la fiducia dei compagni e ricambia con una prestazione solida, sia in difesa sia in costruzione. Ottimi gli scambi con Thuram che ne favoriscono gli inserimenti centrali, perfetto quando taglia in due la linea dei sardi e con un colpo da biliardo mette il pallone in buca d'angolo. Il fiato di Cuadrado gli sta facendo molto bene. DAL 71' CUADRADO 6 - Qualche spunto e molto rispetto della posizione in fase di attesa dell'avversario. Arma il destro di Calhanoglu che meritava maggior fortuna.

BARELLA 6,5 - Conosce il terreno della Unipol Domus come le sue tasche, calcola persino a mente la velocità del vento e sa quando accelerare o rallentare. Qualche imprecisione comprensibile vista la mole di palloni giocata, è sempre il primo a scattare in avanti per guidare le transizioni nerazzurre. Affidabile. DAL 71' FRATTESI 6 - Entra in una fase in cui il Cagliari ci prova e l'Inter rifiata. Poco male, se c'è da rincorrere l'avversario non si fa pregare.

CALHANOGLU 7 - La grinta del mastino, la tecnica del regista in un unico giocatore. Padrone del centrocampo, si fa apprezzare per un salvataggio su Nandez che, diciamolo, pesa come un macigno sullo sviluppo della gara. Non pago, sradica più di un pallone dai piedi dei padroni di casa e imposta rapidamente senza abbandonare mai la sua comfort zone. Peccato per quel palo allo scadere che gli nega una medaglia al valore.

MKHITARYAN 6,5 - Quando parte palla al piede nello stretto sembra che possa arrivare in porta da solo, ma giustamente dall'alto di un'intelligenza rara predilige il dialogo con i compagni o la giocata più utile in quella frazione di secondo. Bene la gestione dei ritmi, non forza e se necessario si rifugia dal compagno indietro più libero. DALL'82' SENSI SV.

DIMARCO 6,5 - Solito spirito di sacrificio e tante iniziative che lo portano al cross ma anche al taglio sul secondo palo con cui sorprende il malcapitato Zappa. Caparbio quando avanza palla al piede e trova la lucidità per servire al bacio Lautaro in occasione del secondo gol. Assai coinvolto nella costruzione anche per alleggerimenti conservativi. DAL 71' CARLOS AUGUSTO 6 - Avrebbe voglia di spingere di più ma viene servito poco a causa del pressing sardo che costringe l'Inter a un baricentro più basso e a un saggio giropalla. Si mette a disposizione.

MARTINEZ 7,5 - Ancora trascinatore dei nerazzurri, galleggiando tra le linee manda in tilt la fase difensiva dei sardi e apre la strada per i compagni. Il palo gli nega una rete bellissima, poco dopo si prende la rivincita mandando tutti al bar e depositando dentro il raddoppio. Alterna tocchi di gran classe a lavoro sporco, nei momenti di stanchezza è lui a prendersi il pallone e proteggerlo.

THURAM 6,5 - Cresce a vista d'occhio il figlio di Lilian, anche se deve rimandare l'appuntamento con il gol. Come ha detto Inzaghi, però, l'importante è che continui a lavorare così per la squadra ed è esattamente ciò che ha fatto alla Unipol Domus. Tatticamente prezioso, si muove con eleganza ed entra di diritto nell'azione che sblocca lo 0-0. Sempre più centrale nel gioco nerazzurro. DAL 77' ARNAUTOVIC 6 - Qualche pallone perso ma anche più di una sportellata per farsi largo e tenere alto il baricentro.

ALL. INZAGHI 6,5 - Un'altra prestazione solida dei suoi che aggrediscono letteralmente il Cagliari sin dall'inizio e chiudono la pratica senza neanche troppi sbattimenti già nella prima frazione. Bene anche quella fase inevitabile di contenimento della reazione avversaria. Ancora una volta da fondo alle risorse offerte dalla panchina per gestire le energie.



CAGLIARI: Radunovic 6, Zappa 5,5 (dall'85' Shomurodov sv), Dossena 5,5, Obert 5,5, Augello 6, Nandez 6, Makoumbou 6, Sulemana 6 (dall'85' Deiola sv), Jankto 5 (dal 60' Azzi 6), Oristanio 5,5 (dal 46' Di Pardo 5,5), Pavoletti 6 (dal 35' Luvumbo 6,5). All. Ranieri 6



ARBITRO: FABBRI 6,5 - Buona prestazione, la partita non richiede tanti interventi nonostante le due squadre si diano battaglia. Estrae il cartellino soprattutto per reazioni eccessive e vede bene sul contatto Bastoni-Luvumbo non assegnando il rigore, coadiuvato dal VAR Marini che non lo richiama.

ASSISTENTI: Mondin 6 - Di Iorio 6

VAR: Marini 6,5