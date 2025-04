Che caos nella zona Europa: la Lazio espugna Bergamo battendo di misura l'Atalanta grazie a Isaksen. E con quest'acuto la formazione di Baroni rimescola ogni situazione nella corsa per un posto in Champions e non solo. Prosegue il momento 'no' dei bergamaschi dopo il ko contro l'Inter e quello di Firenze. La Lazio sale a 55 punti, proprio a tre lunghezze dalla Dea che questa sera può essere raggiunta dalla Juventus.