Che giudizio dà Pierpaolo Marino al mercato invernale delle squadre italiane? Il noto direttore sportivo ne parla durante 'Palla al Centro', programma radiofonico in onda sulle frequenze di Rai Radio 1, applaudendo anche le mosse dell'Inter in vista della prossima stagione con l'arrivo a parametro zero degli svincolati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi: "La Juve aveva bisogno di qualcosa a centrocampo, il colpo Alcaraz diventa la ciliegina sulla torta. Sia la Juve che l'Inter stanno andando molto bene, in questi casi altri acquisti si fanno o per aggiungere qualcosa in cui si è sicuri di migliorare oppure si rischia di rompere certi equilibri virtuosi.

Il mio amico Marotta sta già lavorando in prospettiva. La Juve ha preso il giocatore che le mancava numericamente".