Tanto tempo è passato da quel maledetto 5 ottobre, in quella serata in cui Duvan Zapata, che stava trascinando il Torino nella gara contro l'Inter, subì un grave infortunio che gli compromise il resto della stagione. Oggi Zapata è pienamente recuperato e sta lavorando a pieno regime con il nuovo allenatore Marco Baroni, Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il colombiano racconta: "È un’emozione, è bello ritornare a sentirmi di nuovo io, a competere ed allenarmi coi compagni. Piano piano mi sto reinserendo: la cosa importante è che oggi sono contento e sono in crescita. Mi sono sentito bene, sono sicuro che d'ora in poi migliorerò sempre".

Dopo il 5 ottobre non ci sono state più stadi, tifosi, partite, tv ma solo medici e fisioterapisti. Come ha vissuto questa solitudine del campione?

"Sono stati mesi duri, l'inizio è stato terribile. Oggi posso dire che quei mesi sono passati velocemente. Ma ho sofferto tanto, ogni passaggio è stato tosto: dall'intervento alla riabilitazione, grazie alla quale devi imparare nuovamente a camminare. Dopo l'intervento, quando pensi che sei appena all'inizio ti crolla tutto addosso, poi il tempo passa e cominci a sentirti meglio. Devo ringraziare la mia famiglia e tutto il mondo Toro, mi sono stati molto vicini".