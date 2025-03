In vista della sfida di domenica tra Inter e Udinese, il Messaggero Veneto ha raggiunto l'ex giocatore bianconero Sylvan Widmer. L'elvetico, oggi in forza al Mainz in Bundesliga, parlando della squadra di Simone Inzaghi ha avuto parole di elogio per un giocatore: "I laterali dei nerazzurri sono super, soprattutto Federico Dimarco. Per me è uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo. Ha tecnica, forza, è complicato giocare contro di lui. Per l’Udinese sarà una prova tosta, servirà un’impresa da parte di tutta la squadra: non basterà solo disputare un’ottima gara in fase di non possesso, con un avversario di questo calibro; bisogna anche avere coraggio in fase offensiva".

Widmer ripercorre poi il momento del suo debutto in Serie A, avvenuto proprio contro l'Inter: "Fu una gara molto difficile, perché perdemmo per 3-0. Dal punto di vista personale ero orgoglioso di aver esordito in Serie A. Ero ancora molto giovane e sulla mia fascia, la destra, avevo di fronte Yuto Nagatomo: tra me e lui fu una prova combattuta, ma ricordo di aver vinto tutti i duelli aerei (sorride ricordando la stazza del giapponese, ndr)!".