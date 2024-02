"Le Società della Lega Serie A si sono riunite questa mattina in collegamento video per affrontare gli argomenti indicati nell’ordine del giorno dell’Assemblea, focalizzandosi in particolar modo sulla virtualizzazione dell’advertising e sui diritti audiovisivi internazionali". È quanto si legge nella nota ufficiale diramata da Via Rosellini dopo il meeting andato in scena in giornata.

"Per entrambi i temi nei prossimi giorni continueranno, attraverso incontri con i partner interessati e approfondimenti nelle Commissioni di Lega dedicate, le opportune analisi, che potranno proseguire nell’Assemblea di Lega prevista per il 26 febbraio", chiosa il comunicato.