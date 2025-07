Davide Guglielmotti, esterno destro dell'Union Brescia, ha parlato ai microfoni ufficiali della società lombarda, soffermandosi su un particolare aneddoto relativo al numero di maglia: "Il numero di maglia? Il 4 perché il mio idolo è stato sempre Javier Zanetti, che ho avuto anche la fortuna di conoscere quando ero nelle giovanili dell’Inter. Dentro di me però vedevo che troppa gente portava il 4, lo prendevano in troppi, era troppo commerciali quindi l’ho raddoppiato e indosso il 44 anche perchè è un numero angelico, dedicato a una persona che non c’è più".