Mentre l'Inter s'appresta ad affrontare il River Plate, ultimo avversario della fase a gironi del Mondiale per Club, continuano a proliferare le attività di crossing-over tra Italia e Stati Uniti, tra calcio e sport statunitensi, in particolare con il mondo della NFL. Dopo aver accolto Cameron Dicker al campus di UCLA a Los Angeles, l'incontro tra Douglas Maicon e Cliff Avril, storico ex giocatore dei Seahawks, e lo scambio di maglia tra Marcus Thuram e Rylie Mills, la cultura USA approda in Italia e al The Corner di Viale della Liberazione.

CJ Stroud, quarterback degli Houston Texans, è stato oggi ospite nell'HQ dell'Inter di Porta Nuova a Milano, dove la giovane stella della franchigia texana, miglior rookie offensivo della stagione NFL 2023, "è venuto a contatto con la storia del Club nerazzurro, ammirando la Trophy Room e scoprendo i cimeli custoditi nella sede dell'Inter. Una visita indimenticabile, terminata con un gift esclusivo: la nuova maglia Home 2025/26 personalizzata con il numero 7 e la jersey NFL che Inter ha creato insieme a Fanatics".