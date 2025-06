Per Nick Woltemade, dato come possibile obiettivo dell'Inter per l'attacco del futuro, arriva un endorsement di quelli importanti. A esprimersi a favore dell'attaccante dello Stoccarda è infatti Rudi Völler, direttore sportivo della Federazione tedesca, che dopo la vittoria della Nazionale Under 21 contro la Cechia nella quale Woltemade è andato a segno ha parlato così del giovane gigante: "È semplicemente divertente guardarlo. Non solo ha già segnato quattro gol, ma gli si può sempre passare la palla, ed è questo che lo rende così prezioso. Tiene la palla, e se la perde, di solito è fallo a suo carico. È una grande qualità".