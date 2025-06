Il Vicenza ha scelto di cambiare strada e guida tecnica: prima però di poter intraprendere qualunque mossa, ci sarà da trovare la risoluzione con Stefano Vecchi, destinato a guidare l'Inter Under 23 ma che resta legato ai biancorossi da contratto fino al giugno 2026. Servirà la risoluzione, che arriverà sicuramente ma i tempi, secondo il Giornale di Vicenza, non si preannunciano brevi. Il Lane, intanto, va avanti nei contatti e colloqui per il successore.

Il club biancorosso ha messo nel mirino in particolare due nomi: Massimo Donati e Ignazio Abate, un ballottaggio che però potrebbe presto sciogliersi perché sull'ex terzino del Milan è fortissima la Juve Stabia, orfana di Guido Pagliuca passato all'Empoli, e dove troverà il DS Matteo Lovisa.