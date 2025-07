Riccardo Trevisani, ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato dell'approdo di Edin Dzeko alla Fiorentina. L'ex attaccante dell'Inter ha deciso di tornare in Italia dopo l'ultima esperienza al Fenerbahce.

"Non è uno che ama perdere ed è arrivato per far crescere la Fiorentina. Lui mi disse che voleva Firenze come coronamento di una grande carriera, nonostante l'interesse che aveva da parte di altri club e del Bologna - le sue parole -. La Fiorentina sta mettendo dentro personalità vittorie e qualità che forse prima mancavano visto che come ha detto Dzeko se perdi tre finali qualcosa manca ma la squadra è lì. L'anno scorso ha preso De Gea, quest'anno Dzeko e forse Kessie".