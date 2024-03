Una follia dietro l'altra nel campionato turco. Una catena di episodi che si ripetono senza indugio. L'ultimo riguarda la brutale aggressione dei tifosi l del Trabzonspor, entrati in campo al triplice fischio della sfida contro il Fenerbahce per ingaggiare una rissa violenta contro la squadra in cui giocano Bonucci, Dzeko, Under, Becao, Muldur e Krunic. Il Fenerbahce si è detto furioso, annunciando anche di star valutando la possibilità di ritirare la squadra dal campionato. Di seguito la nota del club: "Il Fenerbahce valuta quali azioni intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio A dalla Superlega, sulla base degli eventi accaduti durante la partita di Superlega giocata la notte del 17 marzo 2024 e dei recenti eventi del calcio turco”.