Suning.com e Panasonic Ice Wash hanno recentemente tenuto una conferenza sulla strategia nazionale per il 2024 per chiarire l'obiettivo strategico di raggiungere i 5 miliardi di yuan entro due anni. Le due parti rilasceranno una varietà di nuovi prodotti, approfondiranno la personalizzazione congiunta, miglioreranno l'esperienza della scena, accelereranno l'espansione del canale e creeranno una nuova esperienza estetica domestica integrata. Allo stesso tempo, entrambe le parti hanno lanciato il 'Super New Year Shopping Festival' per aumentare l'offerta di prodotti e l'esperienza del servizio per aiutare gli utenti a migliorare la loro qualità.

Concentrandosi sulla nuova tendenza di consumo di ghiaccio e prodotti per il lavaggio come grandi capacità, lavaggi e cura di lusso e frigoriferi zero-embedded, le due parti rilasceranno dozzine di nuovi prodotti come i frigoriferi completamente integrati ALPHA P5 e Zhenzhen e li personalizzeranno congiuntamente per soddisfare le esigenze degli utenti attraverso aggiornamenti iterativi del design e delle funzioni dell'aspetto.prodotti di tendenza.

Ren Jun, presidente del Gruppo Suning.com, ha affermato che sulla base del nuovo meccanismo organizzativo Suning.com si concentrerà sulla creazione di capacità di vendita al dettaglio professionali, sull'ottimizzazione dell'esperienza utente e sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa. Concentrandosi sui rispettivi vantaggi in termini di risorse e sulla comprensione delle esigenze degli utenti, Suning.com e Panasonic hanno unito le forze per creare una catena del valore collegata da prodotti personalizzati congiuntamente per fornire agli utenti soluzioni di alta qualità per la scena domestica.