Quella di questa sera sarà la partita che sancirà il ritorno del tifo organizzato sponda Inter a San Siro. Dietro lo striscione 'Secondo anello verde Milano' torneranno infatti a radunarsi i gruppi della Curva Nord nerazzurra "mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti", come scritto nel comunicato diffuso ieri.
Come riportato dal quotidiano Il Giorno, al secondo anello verde non entreranno però “pezze”, bandiere e simboli che possano richiamare la vecchia gestione spazzata via dall'inchiesta Doppia Curva. La Nord rimane quindi sotto osservazione e chi violerà il regolamento d'uso di San Siro pagherà senza deroghe.
Sezione: News / Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 14:09
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
