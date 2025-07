Doveva essere la giornata dell’ufficializzazione del difensore Giorgio Cittadini e del suo primo allenamento in ritiro con lo Spezia, ma nessun comunicato è arrivato. L’atleta, dopo aver effettuato le visite mediche di routine, avrebbe dovuto firmare il contratto con lo Spezia fino al 30 giugno 2026, ma al momento di mettere nero su bianco l’inattesa frenata, con lo Spezia e l’Atalanta che hanno ripreso a parlare sugli aspetti contrattuali: entro lunedì una decisione.

Se non arriverà Cittadini, la società andrà serenamente su un altro profilo. Resta, in tal senso, caldissima la pista che porta al difensore greco Christos Alexiou dell’Inter, giocatore fortissimo, da ‘Picco’. Trattasi, però, di un’operazione che si potrà concretizzare a ritiro in corso, ai primi di agosto. Lo riporta il quotidiano La Nazione.